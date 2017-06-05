أمانة العاصمة المقدسة تبحث خطط النظافة خلال موسم الحج

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بحث مساعد وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات، مهدي بن عبدالرحمن بهادر، مع مدير عام النظافة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي، ومساعد مدير عام النظافة للإصحاح البيئي المهندس محمد بن عبدالباسط باحارث، ومساعد مدير عام النظافة للنظافة محمود بن عبدالعلام الساعاتي، ومدير إدارة تشغيل ومتابعة أعمال النظافة المهندس عاطف بن فيحان الحكمي، ومدير الشؤون الإدارية حاتم بن عثمان قطان، خطط النظافة التشغيلية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1438هـ.

وأوضح بهادر، أن الأمانة بدعم كامل من أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، ومتابعة من وكيل الأمين للخدمات المهندس عبدالسلام بن سليمان مشاط، تعمل على تطوير أعمال النظافة خلال موسم الحج عاما بعد عام من خلال الاستفادة من التجارب والدروس السابقة والخبرات الميدانية المتراكمة إلى جانب طرح المقترحات التطويرية الدائمة مع دعم الإيجابيات وتعزيزها للوصول بخدمات النظافة إلى أعلى المستويات التي تواكب حجم الرعاية والاهتمام المقدم من حكومتنا الرشيدة –حفظها الله– لضيوف الرحمن وتنسجم مع ما توليه أمانة العاصمة المقدسة من عناية فائقة بكل ما يحقق كامل معدلات النظافة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.