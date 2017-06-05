 التجارة تعاقب 10 مخالفين تورطوا في الغش التجاري بالغرامة والسجن | صحيفة تواصل الالكترونية

التجارة تعاقب 10 مخالفين تورطوا في الغش التجاري بالغرامة والسجن

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التجارة تعاقب 10 مخالفين تورطوا في الغش التجاري بالغرامة والسجن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار معاقبة 10 أشخاص من جنسيات مختلفة بالغرامة المالية والسجن، بعد تورطهم في مخالفات غش تجاري في تصنيع المنظفات.

وصدر حكم بحق المخالفين من الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة الإدارية بالرياض، ويحمل رقم 6407/1/ق لعام 1437 هـ، وشمل الحكم 10 مخالفين أحدهم سعودي الجنسية، وبينهم سوريين اثنين، و7 أثيوبيين.

وتوزعت العقوبة بين السجن لفترات مختلفة من 6 أشهر وحتى 18 شهرا، وتغريم اثنين بمبلغ 100 ألف ريال، بجانب إبعاد المدانيين عن البلاد بعد تنفيذ الحكم وعدم عودتهم للعمل في المملكة.

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