«الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بدراسة عن العوامل المؤثرة سلبا على انضباطها

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طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الخطوط الجوية السعودية، بتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين لتقديم خدمات متميزة لعملائها.

جاءت هذه المطالبات من المجلس للخطوط السعودية، خلال جلسة “الشورى” العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس.

وألزم المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية، بتضمين تقاريرها القادمة، بدراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.

من جانٍب آخر، طالب المجلس هيئة تقويم التعليم عقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية، لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال القياس والتقويم، والتأكد من جودة الدراسات العلمية التي تقوم بها، والحرص على توثيق منهجيتها وأدواتها للاعتماد على نتائجها مستقبلاً.