 «الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بدراسة عن العوامل المؤثرة سلبا على انضباطها | صحيفة تواصل الالكترونية

«الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بدراسة عن العوامل المؤثرة سلبا على انضباطها

0
«الشورى» يطالب «الخطوط السعودية» بدراسة عن العوامل المؤثرة سلبا على انضباطها

تواصل – فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، اليوم الاثنين، الخطوط الجوية السعودية، بتطوير الكفاءات الفنية والخدمية التي تعمل في مواجهة المسافرين لتقديم خدمات متميزة لعملائها.

جاءت هذه المطالبات من المجلس للخطوط السعودية، خلال جلسة “الشورى” العادية الأربعين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي رئيس المجلس.

وألزم المجلس المؤسسة العامة للخطوط الجوية، بتضمين تقاريرها القادمة، بدراسة عن مدى انضباط مواعيد الرحلات والعوامل المؤثرة سلباً على انضباطها.

من جانٍب آخر، طالب المجلس هيئة تقويم التعليم عقد اتفاقيات مع الجامعات السعودية، لاستحداث برامج دبلوم ودراسات عليا في مجال القياس والتقويم، والتأكد من جودة الدراسات العلمية التي تقوم بها، والحرص على توثيق منهجيتها وأدواتها للاعتماد على نتائجها مستقبلاً.

 

شاهد ايضا

إيقاف نقل الركاب والبضائع برا و بحرا من وإلى قطر

إيقاف نقل الركاب والبضائع برا و بحرا من وإلى قطر

«الأمن الإلكتروني»: اختراق إيميلات موظفي جهات حكومية وخاصة

«الأمن الإلكتروني»: اختراق إيميلات موظفي جهات حكومية وخاصة

10 وفيات جراء موجة الحر في باكستان

10 وفيات جراء موجة الحر في باكستان

ألف وظيفة موسمية بمكتب إرشاد الحافلات في المدينة

ألف وظيفة موسمية بمكتب إرشاد الحافلات في المدينة

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>