 3 أعوام سجناً و10 آلاف ريال غرامة لمخالفي قرار حظر السفر إلى قطر | صحيفة تواصل الالكترونية

3 أعوام سجناً و10 آلاف ريال غرامة لمخالفي قرار حظر السفر إلى قطر

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3 أعوام سجناً و10 آلاف ريال غرامة لمخالفي قرار حظر السفر إلى قطر

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون على نطاق واسع القرار الصادر من المديرية العامة للجوازات، بشأن مخالفي قرار دخول الدول المحظور السفر إليها من المملكة، بعد انضمام قطر إليها.

وكانت المديرية العامة للجوازات، أكدت في وقت سابق غير مرة، تنتظر مخالفي القرار عقوبة الحرمان من السفر لمدة تصل إلى ثلاثة أعوام والغرامة 10 آلاف ريال.

وكانت المملكة، أعلنت صباح اليوم الاثنين، قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية كافة معها، وتضمن القرار منع المواطنين من السفر إلى دولة قطر أو الإقامة فيها أو المرور عبرها.

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