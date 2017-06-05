«الأمن الإلكتروني»: اختراق إيميلات موظفي جهات حكومية وخاصة

تواصل – فريق التحرير:

كشف المركز الوطني للأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، عن سرقة أعداد من أسماء المستخدمين، وكلمات المرور والإيميلات لموظفين يعملون بجهات حكومية وخاصة، وجارٍ التحقيق لحصر الأعداد بدقة.

وأوضح المدير التنفيذي للتخطيط الإستراتيجي والتواصل في المركز، الدكتور عباد العباد، أن السبب الرئيس في ذلك يرجع لضعف كلمات المرور المستخدمة من الموظفين أو استخدامهم لإيميلات العمل لأغراض غير ذات صلة بالعمل، لافتا إلى أن المركز أرسل تحذيره لجميع الجهات التي يتعاون معها لاتخاذ احتياطات من 4 بنود.

وشدد العباد، على أهمية توعية الموظفين بضرورة اتباع معايير الأمن الإلكتروني، لأن المستخدم هو الحلقة الأضعف التي تتيح الاختراق، مضيفا «مهما كان نظام الأمن الالكتروني في الشركة أو الجهة الحكومية قويا فإن ضعف توعية موظفيها لن يجعلها بمنأى عن الاختراق أو الهجمات الالكترونية».

ولفت إلى خطورة اختراق إيميلات العمل للجهات لأنها قد تحوي ملفات أو بيانات سرية أو مهمة لا يحق لأحد خارج هذه الجهة الاطلاع عليها، وقد يكون سبب الاختراق الحصول على أكبر عدد من أسماء المستخدمين والإيميلات للتحضير لهجوم قادم، فجميع الاحتمالات واردة، وسيتم من خلال التحقيق تحديد ما إذا كانت جهة الهجوم خارجية أو داخلية وتحديد عدد الجهات التي تعرضت للهجوم.

احتياطات واجبة

• استخدام كلمات المرور القوية

• إلزام الموظفين بتغيير كلمات المرور بشكل دوري

• اتباع التحقق الثنائي في أي خدمة تقدم عبر الإنترنت

• عدم استخدام الإيميل الرسمي للتسجيل في المواقع العامة