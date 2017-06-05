مصدر مسؤول بـ«الخطوط السعودية»: وقف جميع الرحلات إلى قطر

تواصل – فريق التحرير:

صرح مصدر مسؤول بالخطوط الجوية السعودية عبر موقعها على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ أن الشركة قررت وقف جميع رجلاتها إلى قطر.

يأتي هذا القرار بعد الخطوة التي اتخذتها عدة دول وعلى رأسها المملكة والامارات ومملكة البحرين قطع العلاقات مع قطر.

وكانت المملكة، قد أصدرت بيانا أخيرا أكدت فيه قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر، وإغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع العبور في الأراضي والأجواء والمياه الإقليمية السعودية، والبدء بالإجراءات القانونية الفورية للتفاهم مع الدول الشقيقة والصديقة والشركات الدولية لتطبيق ذات الإجراء بأسرع وقت ممكن لكافة وسائل النقل من وإلى دولة قطر ، وذلك لأسباب تتعلق بالأمن الوطني السعودي.