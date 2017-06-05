بعد تبرئة المصنع.. الفتاة «المبتور ذراعها» تعلق على الحكم

تواصل – الرياض:

أعربت الفتاة زهراء البركاتي “المبتور ذارعها” عن خيبة أملها من حكم “الهيئة العمالية” الذي قضى ببراءة المصنع الذي شهد الحادثة، حيث تضمن فقط إلزام التأمينات الاجتماعية بدفع 40 ألف ريال لزهراء، وعلاجها داخل المملكة.

وقالت “زهراء”، ‘‘إن الحكم النهائي جاء مخيباً لآمالي، بل وصاعقاً لي ولأسرتي، وقد كنت أتطلع للحصول على فرصة علاج بالخارج، وتركيب طرف صناعية تعينني على حياتي، وليس طرفاً للزينة، فأنا فقدت ذراعي من مفصل الكتف، وظللت أعاني على مدى عامين”، بحسب “المدينة”.

من جانبه، أوضحت “أم زهراء” أنها أصبت بصدمة عند سماعي الحكم النهائي لقضية ابنتي، فيعلم الله وحده، كم عانينا خلال العامين الماضيين، وتكبدنا خسائر، وانقلبت حياتنا رأساً على عقب، من بعد الحادثة، وكلنا أمل أن يتم علاج زهراء في الخارج، فلا نريد سوى أن تستطيع أن تقوم بشؤونِ حياتها، مضيفةً: “ابنتي دخلت في حالة اكتئاب شديدة، ونوبات من البكاء المفاجئة، منذ سماعها الخبر”.