شركات تنبّه مكفوليها لرسوم التابعين والمرافقين.. و«مكاتب الخدمات» توضح

تواصل- الرياض:

بدأ عدد من الشركات والمؤسسات، مخاطبة مكفوليها من موظفين وعمال غير مواطنين وتنبيههم بشأن رسوم التابعين المرافقين لهم والتي سبق الإعلان عن نية تطبيقها بدءًا من شهر يوليو خلال النصف الثاني من 2017م.

وأوضح عدد من العاملين في مكاتب الخدمات العامة عدم بدء العمل بتلك الرسوم حتى الآن، متأملين صدور بيان تفصيلي من الجهات ذات العلاقة، يوضح موعد التطبيق وقيمة تلك الرسوم والأشخاص المفروضة عليهم درءً للشائعات وما قد تنتجه من سلبيات.

وأكد عبدالله باسهل، عضو لجنة مكاتب الخدمات عن دورتها السابقة بغرفة تجارة جدة، جهل كثير من الأشخاص ومن العاملين في مكاتب الخدمات العامة بحقيقة تفاصيل الرسوم الجديدة، وفقا لـ”الرياض”.

وأشار إلى تلقيه الكثير من الاتصالات اليومية التي تستفسر عن حقيقة موعد بدء تطبيق الرسوم الجديدة وعن الفئات التي تشملها تلك الرسوم.

وقال “باسهل”: ‘‘قمنا بتجديد عدد من الإقامات خلال الأيام الماضية من شهر يونيو الحالي، ولم يكن هناك أي مطالبة بدفع رسوم على التابعين والمرافقين لأصحاب تلك الإقامات، ولم نبلغ بأي تغيير للفترة القادمة حتى الآن‘‘.

وأكد عبدالرحمن الشريف، موظف إداري ومعقب لإحدى الشركات، أتلقى السؤال عن الرسوم الجديدة التي سيتم فرضها بشكل يومي من عمال وموظفي الشركة التي أعمل بها، كما أتابع الكثير مما يتناقل في المجالس وعبر وسائل الإعلام عنها وهناك الكثير من الجدل حول التوقيت وقيمة الرسوم التي سيتم فرضها ومن هي الفئات التي تشملها الرسوم، وأجد أن صدور بيان تفصيلي يوضح كل تلك الأمور سيكون مفيداً للجميع وسينهي الشائعات، ويسد أبواب الاحتيال أمام استغلال البعض.