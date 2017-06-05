 الصين.. إجبار أطفال المسلمين على تغيير أسمائهم | صحيفة تواصل الالكترونية

الصين.. إجبار أطفال المسلمين على تغيير أسمائهم

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الصين.. إجبار أطفال المسلمين على تغيير أسمائهم

تواصل – وكالات:

أجبرت السلطات الصينية أطفالاً مسلمين من تركستان الشرقية على تغيير أسمائهم. ونقلت مجلة “البيان” الإسلامية، عن صحف وإذاعات، قولها: ‘‘إن القرار بات مطبقاً على الأطفال دون السادسة عشرة من العمر”.

وأوضحت المجلة، أن الأسماء التي يجب أن يتم تغييرها، بلغ عددها 15 اسماً، وأبرزها “إسلام، وقرآن، ومكة، وحج، وصدام، وعرفات”.

وذكرت إذاعة “آسيا الحرة” أن القرار يتعلق بسكان إقليم شينغيانغ شمال غربي البلاد، الذي تسكنه غالبية مسلمة من عرقية الإيغو.

ونقلت الإذاعة عن مصادر حكومية وسكان قولهم: ‘‘إن أمر الحظر قد يطال لاحقاً الفئات العمرية كافة من مسلمي الإقليم”.

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تجبر فيها الحكومة الصينية، مواطنين مسلمين على تغيير أسمائهم.

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