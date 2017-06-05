بعد هجمات لندن.. «فيسبوك»: سنكوّن فضاء معادياً للإرهابيين

تواصل – وكالات:

أكد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه يسعى ليكون الموقع “فضاء معادياً للإرهابيين”، على خلفية هجمات لندن الأخيرة التي قتل فيها 7 أشخاص.

وجاء حديث الشركة، رداً على طلب رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من شركات الإنترنت التحرك للتضييق على من يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي، لتنفيذ هجمات أو تفجيرات مثل ما وقع في لندن.

وقال مدير السياسات في الشركة، سيمون ميلنر، في بيان إلكتروني: ‘‘إننا نسعى إلى جعل موقع فيسبوك فضاء معادياً للإرهابيين”، بحسب ما أوردت هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”.

وأضاف “ميلنر”: نعمل بالوسائل التكنولوجية والبشرية، تدريجياً على إزالة المحتويات الإرهابية من موقعنا، متى علمنا بها، وإذا علمنا بخطر محدق يهدد سلامة الأشخاص، فإننا سنخطر الأجهزة الأمنية بذلك.