أمريكا تجهز «غرفة حرب» للتحقيق في التدخل الروسي بانتخاباتها الرئاسية

تواصل – وكالات:

كشف مسؤول أمريكي رفيع المستوى، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تجهز “غرفة حرب” للتعامل مع الأسئلة التي تدور حول التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال المسؤول -لم يذكر اسمه بحسب شبكة “سي.إن.إن”-: ‘‘إن (غرفة الحرب) ستتناول الاستجابة السريعة المتعلقة بمسائل روسيا، على سبيل المثال، عن طريق إزالة أو مشاركة مقاطع صحفية ومقاطع فيديو مع وسائل الإعلام”.

يأتي هذا في الوقت الذي يستعد فيه “البيت الأبيض” لشهادة مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) المعزول جيمس كومي، أمام مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، بشأن تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفى الأيام الأخيرة، بدأ البيت الأبيض بإحالة كافة الأسئلة المتعلقة بالتحقيق الروسي، إلى مستشار خارج الإدارة “مارك كاسويتز”، ورغم أن كاسويتز ظهر في البيت الأبيض مع ابنة الرئيس، إيفانكا ترامب، في أواخر الشهر الماضي، إلا أنه لم يتحدث بعد علناً عن القضية.