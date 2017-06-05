 ضمن خطتها المستقبلية.. «التعليم» توصي بعدم تكليف «المعلمين» بمهام تتعارض مع وظائفهم | صحيفة تواصل الالكترونية

ضمن خطتها المستقبلية.. «التعليم» توصي بعدم تكليف «المعلمين» بمهام تتعارض مع وظائفهم

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ضمن خطتها المستقبلية.. «التعليم» توصي بعدم تكليف «المعلمين» بمهام تتعارض مع وظائفهم

تواصل- الرياض:

وزعت وزارة التعليم، خطتها الدراسية للعام الدراسي 1438-1439هـ، وتضمنت عدداً من الاستعدادات الإدارية والفنية، منها التوصية بعدم تكليف المعلمين بأي أعمال تتعارض مع مهماتهم الأساسية (التدريس).

وأكدت “الوزارة”، أنه لا يتم رفع طلبات التفريغ لشاغلي الوظائف التعليمية والإجازات ورعاية المولود والاستثناءات حتى استقرار الميدان التربوي، والتأكد من عدم وجود نقص في المدارس، مشيرة إلى أن “تأخر المقررات الدراسية يتطلب طباعتها من البوابة الوطنية للتعليم، تجنباً لتأخر الدراسة” بحسب ‘‘الحياة‘‘.

وشددت الوزارة على خطة جاهزيتها، قبل بدء المعلمين بإجازتهم «التخطيط لتنفيذ المعالجات المتوقعة في حال الحاجة إليها، وذلك قبل عودة المعلمين بحيث لا يظهر كأن المدرسة فوجئت بها كما يستوجب على الكوادر الإدارية، وتأمين متطلبات بداية العام الدراسي من خطط العمل، وتشكيل فرق العمل، والمجالس واللجان، ومعرفة محتويات برنامج الاستقبال، مستعرضة أهم التحديات المحتمل حدوثها في بداية العام الدراسي «صعوبات في تسليم المقررات الدراسية.

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