 «الإحصاء»: قروض التنمية الاجتماعية العام الماضي 7 مليارات ريال غالبيتها للزواج | صحيفة تواصل الالكترونية

«الإحصاء»: قروض التنمية الاجتماعية العام الماضي 7 مليارات ريال غالبيتها للزواج

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«الإحصاء»: قروض التنمية الاجتماعية العام الماضي 7 مليارات ريال غالبيتها للزواج

تواصل – الرياض:

أظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء، أن القروض التي منحها بنك التنمية الاجتماعية خلال العام الماضي، بلغت نحو 7.04 مليار ريال موزعة على 112.03 ألف قرض، مقارنة بـ 13.3 مليار ريال في 2015 موزعة على 218.16 ألف قرض.

واستحوذت قروض “الزواج” على النسبة الأكبر من إجمالي قيمة القروض التي منحها بنك التنمية الاجتماعية في عام 2016، لتبلغ نسبتها نحو 61 في المائة، بـ4.27 مليار ريال، ووصل عدد قروض الزواج إلى نحو 71.3 ألف قرض، تشكل نحو 64 في المائة من إجمالي عدد القروض التي منحها بنك التنمية الاجتماعية في 2016، بحسب “الاقتصادية”.

وحلت ثانياً قروض “الأسرة” حيث استحوذت على نحو 28 في المائة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة في 2016 بـ 1.97 مليار ريال، وبلغ عدد قروض “الأسرة” نحو 33.08 ألف قرض مستحوذة على 30 في المائة من إجمالي عدد قروض بنك التنمية الاجتماعية في 2016.

وجاءت ثالثاً القروض “المهنية وسيارات الأجرة” حيث بلغت قيمة التمويلات الممنوحة لها في عام 2016 نحو 722.28 مليون ريال، تشكل نحو 10 في المائة من إجمالي قيمة القروض التي منحها بنك التنمية الاجتماعية، وبلغ عدد القروض المهنية وسيارات الأجرة نحو 6.296 ألف قرض، تشكل نحو 6 في المائة من إجمالي عدد قروض بنك التنمية الاجتماعية في العام 2016.

وشكلت قروض “المساكن” النسبة الأقل، حيث بلغت قيمة القروض التي منحها البنك لهذا النوع نحو 67.97 مليون ريال تشكل ما نسبته 1 في المائة من إجمالي قيمة القروض الممنوحة من قبل بنك التنمية الاجتماعية في عام 2016.

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