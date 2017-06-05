«منفذ الوديعة»: فحص ألف مسافر يمني يومياً لمحاصرة «الكوليرا»

تواصل – الرياض :

كشف محجر صحي الوديعة بالمنفذ البري الوحيد بين المملكة واليمن، عن إخضاع ألف مسافر يومياً للفحص الطبي، وتشديد الإجراءات الصحية لمنع تسلل الأمراض الوبائية والمعدية، خاصة بعد تفشي مرض الكوليرا في اليمن.

وقال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران خالد العسيري: ‘‘إن المنفذ يفحص القادمين فور وصولهم للمنفذ السعودي البري، ومراقبة الوضع الصحي العام، وعند الاشتباه بمرض معد لأي من المسافرين يتم عزله، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة والإحالة عند الحاجة إلى مستشفى شرورة العام”، بحسب “الوطن”.

وأضاف “العسيري”: كما يتم تسجيل بيانات كل القادمين وتطعيم من لا يحملون شهادة تطعيم (شلل الأطفال الفموي – الحصبة أو الثلاثي والفيروسي – الحمى المخية الشوكية الرباعي) وإعطاؤهم كروت التطعيم وتقديم التوعية الصحية والإرشادات عن النظافة الشخصية وطرق الوقاية من الأمراض وتقديم الخدمات العلاجية الأولية.

أشار إلى أن مركز المراقبة الصحية، مجهز بكوادر طبية وغرف طوارئ وتطعيم وغرفة مناظرة وسيارات إسعاف وثلاجات وغرف تبريد لحفظ اللقاحات والأمصال والأدوية، بالإضافة إلى أدوات إسعافات، حيث يزيد عدد مراجعي مركز المراقبة الصحية بمحجر الوديعة عن ألف مسافر يومياً.