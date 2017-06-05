 «الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق بالمملكة وسحب ممطرة بجازان وعسير | صحيفة تواصل الالكترونية

«الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق بالمملكة وسحب ممطرة بجازان وعسير

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«الأرصاد» تتوقع: رياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق بالمملكة وسحب ممطرة بجازان وعسير

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الشرقية، والرياض، ونجران) تمتد لتؤثر على أجزاء من مناطق (القصيم، وحائل، والمدينة المنورة، والجوف).

كما تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان وعسير، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية لمنطقة الباحة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، جنوبية غربية الى غربية تتحول إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف قد يصل الى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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