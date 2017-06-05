الإمارات.. وفاة طفلتين اختناقاً داخل سيارة والدهما

تواصل – وكالات:

تُوفيت طفلتان إِمَارَاتيتان إحداهما تبلغ من العمر أربعة أعوام وشقيقتها البالغة عامين؛ اختناقاً بعد مكوثهما ساعتين في سيارة والدهما وهي فِي حَالِة إغلاق تام بإمارة عجمان في الإِمَارَات المتحدة العَرَبِيّة.

وَقَالَ مدير إدارة المراكز الشاملة بشرطة عجمان، المقدم علي جبر الشامسي: “ورد بلاغ بتعرض طفلتين للاختناق بعد مكوثهما بسيارة والدهما المركونة في ساحة المنزل، حيث خرج والدهما لأداء صلاة الظهر في المسجد، وفي هذه الأثناء توجهت الطفلتان أثناء لعبهما في ساحة المنزل إلى السيارة، ومكثتا فيها ما يقارب الساعتين والسيارة فِي حَالِة إغلاق تام”.

وأثناء مكوث الوالد في المسجد توجه أحد أبنائه لتفقد الطفلتين بعد غيابهما عن المنزل ليجدهما فِي حَالِة اختناق شديد، ولاحظ عدم قدرتهما على التنفس، وعلى الفور قَامَ بإبلاغ والده الذي حَضَرَ بِدَوْرِهِ إلى المنزل ليحاول إنقاذهما بعمل تنفس صناعي ولكن دون جدوى، ليقوم بنقلهما على الفور إلى المُسْتَشْفَى إلا أنهما فارقتا الحياة قبل وصولهما إلى المستشفى.

ودَعَا مدير إدارة المراكز الشاملة بشرطة عجمان الجمهور إلى توخي الحيطة والحذر خلال فترات الصيف، وعدم ترك الأطفال دون مراقبة مباشرة من ذويهم، وتجنب إبقائهم داخل المركبات خُصُوصَاً في فترات الظهيرة تَجَنُّبَاً لمثل هذه الحوادث المؤلمة.