«الشؤون الإسلامية» تبدأ توزيع مليار نسخة من كتيب «السيرة النبوية في دقائق»

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أَعْلَنَ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإِرْشَاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن دعم الوزارة بمبلغ مليون ريال سنوياً لمشروع مؤسسة أَوْقَاف السلام عليك يا أيها النبي؛ وذلك إسهاماً في تحقيق قول الله عَزَّ وَجَلَّ ورفعنا لك ذكرك، ودعم كل عمل يُسْهِم في رفع سيرة النبي محمد صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من منطلق النهج القويم الذي قامت عليه هذه البلاد مُنْذُ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز – رَحِمَهُ اللَّهُ – حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حَفِظَهُ اللَّهُ -.

جاء ذلك خلال تدشينه مساء أمس حملة المليار نسخة العالمية من كتيب السِّيرَة النَبَوِيّة في دقائق التي تنفذها مؤسسة أَوْقَاف السلام تحت شعار: جلال السيرة وجمال المسيرة، بكل اللغات العالمية الحية، وقام بتأليفه الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الزهراني، وقرأه ودققه أكثر من 250 عالماً وأكاديمياً حول العالم، وحظي بتوقيع أكثر من 50 عالماً من أصحاب السماحة والمَعَالِي والفضيلة المفتين وكبار العلماء في العالم، وذلك بفندق هيلتون بجبل عمر في مكة المكرمة، بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والمَعَالِي والعلماء والمسؤولين بمكة المكرمة.

ونوه وزير الشؤون الإسلامية بما توليه الحكومة الرشيدة من عناية فائقة بكتاب الله الكريم، وسنة رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مُبَيِّنَاً أن رفع ذكر النبي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قضاء كوني وأمر شرعي تكليفي، وأن الصحابة والتابعين وتابعي التابعين رضوان الله عليهم أجمعين، وأهل العلم تنافسوا على أمرين: أحدهما حفظ كتاب الله الكريم وتدريسه وتعليمه وإبقائه في الأمة كما نزل، والآخر حفظ السنة النَبَوِيّة بخصوصها التي تحكي سيرته صلى الله عليه وسلم من قبل ولادته، وعند ولادته، والعهد المَكِّيّ، والعهد النَبَوِيّ إلى وفاته، مؤكداً أن كتابات العلماء في السِّيرَة النَبَوِيّة من أسْبَاب رفع ذكر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

وأفَادَ الشيخ صالح آل الشيخ أن العالم يشكو اليوم من عدم معرفته بحقيقة خاتم الأنبياء والمرسلين؛ مما يستلزم تكاتف الجهود لإظهار سيرته بأفضل السبل وأسهلها، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإيصالها إلى العالم أجمع، مُعْرِبَاً عن شكره وتقديره للقائمين على هذه الحملة، سَائِلاً الله لها القبول والتوفيق.

وقد بدئ الحفل الخطابي المقام لهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد الجميع عَرْضَاً مرئياً عن الحملة، وألقى المشرف على برنامج حفظ السنة يحيى بن عبدالعزيز اليحيى كلمة نيابة عن أصحاب السماحة والفضيلة والعلماء الذين قرأوا “السِّيرَة النَبَوِيّة في دقائق”، أكَّدَ فيها: أن الكتيب صغير في حجمه، كبير وعظيم في معناه، وَيُعَدُّ موسوعة حديثة في السِّيرَة النَبَوِيّة، وصرحاً من صروح الدفاع عن النبي صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بصورة ذكية وعلمية ومتزنة، ويخلو من الأحاديث الضعيفة، مُعْرِبَاً عن أمله في أن يجد الكتيب مكاناً له في المكتبات الإسلامية جَمِيعَاً.

إثر ذلك ألقى نائب المشرف العام على الحملة “مؤلف الكتيب” الدكتور ناصر بن مسفر الزهراني كلمة أفَادَ فيها أن الحملة تهدف إلى التعريف بشخصية الرسول صَلَّى الَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من خلال منهج علمي رصين يعتمد فقط على الْقُرْآن الْكَرِيم وَالسُّنَّة النَبَوِيّة المطهرة، وتقديم السِّيرَة النَبَوِيّة بأسلوب حضاري إِنْسَاني يجمع بين إِبْدَاع التأليف، وإتقان التصنيف، علاوة على عرض عظمة الإسلام، وسمو تعاليمه، وشمول منهجه، وتبيان أنه الدين العظيم الذي جاء بكرامة الإِنْسَان وحفظ كامل حقوقه وحرياته، بالإِضَافَة إلى التركيز على القيم الإِنْسَانية المشتركة في السِّيرَة النَبَوِيّة التي تركز على أخلاق العفو والتسامح والرحمة، وإشاعة روح المحبة والإخاء وحسن الخلق.

وبين الدكتور الزهراني أنه يمكن الحصول على نسخة إِلِكْتُرُونِية من الكتيب عبر جميع المتاجر الإِلِكْتُرُونِية باللغات المختلفة، وعبر تطبيقات الهواتف الذكية، مع إمكانية الاستفادة من إمكانية الاستماع الصوتي بعدة أصوات عالمية مختارة باللغات المطلوبة، إلى جانب ترجمتها إلى لغة الإشارة ولغة المكفوفين.

وأَوْضَحَ الزهراني أن الحملة يصاحبها مسابقة “المليون نسخة” حيث يتم اختيار أحد الأرقام من 1 إلى مليون بطريقة آلية ليكون فائزاً في المسابقة ومنحه جائزة مالية تبلغ 5 آلاف دولار، بالإِضَافَة إلى مسابقة “التتويج النهائي” والتي تعقد في نهاية الحملة بمشيئة الله تعالى بعد توزيع مليار نسخة من الكتيب حيث يتم اختيار عشرة فائزين، ويمنح كل واحد منهم جائزة مالية تبلغ 50 ألف دولار.

بعد ذلك تم الإعلان عن إِهْدَاء نسخة رقم “1” من كتيب “السِّيرَة النَبَوِيّة في دقائق” لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونسخة رقم “2” لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ونسخة رقم “3” لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حَفِظَهُم اللَّهُ ـ ونسخة رقم “4” لصحاب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وتسلمها مَعَالِي الشؤون الإسلامية والدعوة والإِرْشَاد.

بعدها دَشَّنَ مَعَالِي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإِرْشَاد، الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، الموقع الإِلِكْتُرُونِي للحملة على الرابط التالي (هنا).