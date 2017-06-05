«تعليم مكة» تحدد موعد المقابلات لمرشحي وظائف حراس المدارس

تواصل ـ مكة المكرمة:

حددت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة منتصف شهر شوال المقبل، موعداً لإجراء المقابلة الشخصية للمتقدمين على وظيفة (الحارس مفرد) ضمن (المرحلة الثانية) من المسابقة الوظيفية للحراس والحارسات التي أَعْلَنَتْ عنها فِي وَقْتٍ سَابِقٍ، وَتَمَّ الترشيح وَفْقَاً للنقاط التي حَصَلَ عليها المرشحون في برنامج ساعد ومقر السكن.

وطَالَبَتِ المرشحين بالتقيد بجدول المقابلة الشخصية وبالحضور في اليوم والتاريخ المحددين ابتداءً من يوم الأحد 15/10/1438هـ ولمدة ثلاثة أَيَّام من الساعة 1 ظهراً؛ إِذْ سيكون إجراء مقابلات الحراس في مبنى إدارة التعليم بالعزيزية، بينما إجراء مقابلات الحارسات في مبنى إدارة الإشراف التربوي للبنات بالعزيزية.

وَأَكَّدَتِ الإدارة على ضرورة إحضار المستندات التالية عند إجراء المقابلة الشخصية؛ وهي: بطاقة الهوية الوَطَنِية أو سجل الأسرة (كرت العائلة)، والمؤهل، والخبرات، وما يثبت السكن في مقر الوظيفة المتقدم لها.