(فيديو) متداول لإمام جدة المتوفى دهساً يتحدث فيه عن فضل رمضان

تواصل – جدة:

أَظْهَرَ مقطع فيديو متداول، إمام مسجد الخير بحي “كيلو١” بمحافظة جدة محمد باعشن – رَحِمَهُ اللَّهُ – الذي تُوُفِّيَ دهساً، أمس الأحد، وَهُوَ يلقي كلمة وعظية عن شهر رمضان.

واحتوى المقطع، الذي لم يتضح وقت تصويره، على كلمة وعظية للشيخ باعشن، تحدث فيه عن فضل شهر رمضان، وما يجب على المسلم قوله عند الإفطار، دَاعِيَاً له وللمسلمين بالعفو والرحمة والعتق من النار.

وتُوفي “باعشن”، الذي أمَّ مسجده بحي “كيلو1” في جدة لأكثر من 40 عاماً؛ إثر تعرضه لحادث دهس أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في تاسع أَيَّام شهر رمضان المبارك.