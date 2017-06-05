 تحرك أثناء تعبئة الوقود.. قائد مركبة يشعل النار بمحطة في حائل (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

تحرك أثناء تعبئة الوقود.. قائد مركبة يشعل النار بمحطة في حائل (صور)

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تحرك أثناء تعبئة الوقود.. قائد مركبة يشعل النار بمحطة في حائل (صور)

تواصل – سعود الرفاع:

باشرت فرق الدفاع المدني بمدينة حائل، مساء أمس الأحد، بلاغاً عن حريق بمحطة وقود بحي المصيف ولدى وصولها اتضح أن الحالة حريق جزئي بإحدى مضخات الوقود تم إخماده – بفضل الله – ثم بوجود أنظمة الإطفاء التلقائي أعلى المضخات، ووجود محابس الأمان في قاعدة المضخات.

وتبين أن سبب الحريق هو تحرك قائد إحدى المركبات قبل أن تنتهي عملية تعبئة الوقود؛ مما أدى لسحب ذراع التعبئة المتصلة بالمضخة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بحائل، المقدم نافع بن عليان الحربي، أن دوريات السلامة نفذت الجانب الوقائي دون إصابات – بفضل الله -.

 

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