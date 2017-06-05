«الطيران المدني»: إلزام الشركات بوجبات وإقامة فندقية للركاب في هذه الحالة

تواصل ـ الرياض:

ألزمت اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية حقوق العملاء، والتي أقرّتها الهيئة العامة للطيران المدني، ابتداءً من الثلاثاء المقبل (11 رمضان)، الشركة الناقلة بعدة واجبات، حال رفضها سفر عميل، أو إلغاء رحلة أو تأخيرها، من بينها تقديم مرطبات ومشروبات ابتداء من الساعة الأولى، وتقديم وجبة ملائمة إذا تجاوزت مدة التأخير (3) ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة.

وقضت اللائحة أيضا بتوفير سكن فندقي ومواصلات من وإلى المطار إذا تجاوزت مدة التأخير (6) ساعات من الوقت الأصلي المحدد للمغادرة عند رفض سفر عميل أو تخفيض الدرجة التي حجز عليها، يجب على الناقل ترقية إركاب العميل مجانا إذا كان هناك مقعد متوافر.

وفي حالة عدم وجود مقاعد بديلة على ذات الرحلة، يحق للعميل الاختيار بين السفر على رحلة أخرى لذات الناقل أو غيره، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض (100%) وعند وجود مقاعد على درجة إركاب أدنى، يحق للعميل قبول ذلك مع تعويض بنسبة (50%) من الجزء غير المستخدم من التذكرة، أو استعادة قيمة الجزء غير المستخدم من التذكرة مع تعويض مناسب حسب الحالة.

وأكد مساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني للسلامة والأمن والنقل الجوي الكابتن عبدالحكيم البدر، أن الهيئة ممثلة في إدارة حماية العملاء تقوم بمراجعة دورية للائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء مع الجهات المعنية، وأصدرت النسخة الجديدة من اللائحة بحيث تتسم بالتوازن بين أركان عمليات التشغيل الجوي (المستهلك، المصلحة العامة للمملكة، الناقل).

ونوه البدر إلى أن اللائحة خضعت للمراجعة والتدقيق بمشاركة عدد من المختصين والخبراء، وبتعاون مع جمعية حماية المستهلك، وتم الأخذ بعدد من الملاحظات والتعديلات التي لا تتعارض مع أنظمة المنظمة الدولية للطيران المدني (الايكاو)، وفقا لـ”المدينة”.