الرياض.. وفاة داعية فلبيني أسلم على يديه أكثر من ألفي مقيم

تواصل ـ فريق التحرير:

أَعْلَنَ مكتب الدعوة والإِرْشَاد وتوعية الجاليات بحي الشفاء في الرياض، عن وفاة الداعية الفلبيني إسماعيل الذي أسلم على يديه ألفان و66 شَخْصَاً منهم 4 يوم وفاته.

وَقَالَ المكتب في تغريدة، أمس الأحد، عبر حسابه على “تويتر”: “سيُصلى على الداعية الفلبيني إسماعيل عصر (الاثْنَيْن) في جامع الأمير فهد بن محمد على طريق الحاير”.

وأَشَارَ المكتب إلى ثناء الكثيرين على الداعية من زملائه، وسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنان، وأن يجزيه أجر من كان سبباً في دخولهم الإسلام.