مكة المكرمة.. إفطار جماعي لـ200 أسرة بورمية بمشاركة الأهالي

تواصل – مكة المكرمة:

شارك أكثر من 200 أسرة من بورما في حي الطندباوي بمكة المكرمة، يوم الْجُمُعَة الماضي، في برنامج إفطار جماعي لسكان الحي، حضره 350 شَخْصَاً، وامتدت مائدته إلى نحو 60 متراً، وذلك بالتنسيق مع إدارة الشؤون الاجتماعية بالجالية.

وَقَالَ مدير إدارة الجالية البورماوية بالطندباوي نور أبو البشر: إن فكرة المائدة تمثلت في إحضار كل شخص طعاماً من منزله، ليشارك به في البرنامج، ويكون هذا الطعام مُتَاحَاً للفقراء والميسورين في مائدة واحدة.

وأفَادَ أحد أَهَالِي الحي بأن هذه الطريقة في الإفطار تعد من العادات الاجتماعية الموجودة عند الشعب الروهنجي في رمضان؛ إِذْ يحرص الناس على مشاركة الإفطار مع الجيران، وأهل المسجد في الحي، مُشِيرَاً إلى أنها تزيد من تكافل المجتمع وتماسكه وكرمه.

وَقَالَ نائب مدير شؤون اللجان سعيد الإسلام: إن مجالس أحياء الجالية في المملكة تحرص على إِقَامَة الإفطار الجماعي في الشارع العام، ودعوة الفقراء وعابري الطريق إلى تناول الإفطار معهم؛ تقوية لأواصر الأخوة والتواصل والتكافل.