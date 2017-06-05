ولي العهد لـ«أمراء المناطق»: هذا ما يطلبه منكم خادم الحرمين

تواصل ـ واس:

اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بأصحاب السمو أمراء المناطق بالمملكة، في جدة؛ لِمُنَاقَشَةِ عِدَّة قضايا، أهمها تطوير الخدمات الإِلِكْتُرُونِية الحكومية.

الاجتماع، هو الرابع والعشرون، حيث يعقد سنوياً، وخلاله أكَّدَ صاحب السمو ولي العهد، حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رَعَاهُ اللَّهُ – على تيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين أينما كانوا في إِمَارَات المناطق المختلفة.

وَقَالَ سمو ولي العهد: “إن خادم الحرمين الشريفين يوجهنا دَائِمَاً بتسخير جميع الإمْكَانَات لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية الشاملة، وخدمة مصلحة الوطن والمواطن”.

ويعد هذا هو الاجتماع الأول لأصحاب السمو أمراء المناطق الجدد، والذين صَدَرَتْ أوامر خادم الحرمين الشريفين مُؤخَّرَاً بتعيينهم. وثمَّن سمو ولي العهد الجهود التي بذلها أصحاب السمو الأمراء؛ أمراء المناطق السابقين طيلة فترة عملهم.

وجرى خلال الاجتماع بحث وتدارس الموضوعات المدرجة على جدول الأَعْمَال التي تمحورت حول الظواهر السلبية في المجتمع السعودي، وسبل معالجتها واستخدام التقنية الحديثة في الوقاية من الجريمة ومكافحتها، والاستغلال الأمثل للمزايا النسبية لكل منطقة لتنويع القاعدة الإِنْتَاجية ومصادر الدخل.

واستعرض المجتمعون تَقْرِيرَاً عما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السنوية السابقة، كما اطَّلَعُوا على تقرير سير العمل في برنامج ‏الملك عبدالله لتطوير العمل في إِمَارَات المناطق “ريادة”، الذي كان أحد أهم محاوره التحول إلى المسار الإِلِكْتُرُونِي، وتدشين الخدمات الإِلِكْتُرُونِية بإِمَارَات المناطق من قبل أصحاب السمو أمراء المناطق خلال الفترة الماضية.

وفي ختام الاجتماع، تَوَصَّلَ أمراء المناطق إلى عدد من القرارات والتوصيات التي تم رفعها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين في إطار تقرير متكامل عن أَعْمَال ونتائج هذا الاجتماع.