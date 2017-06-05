طرق فعالة للتخلص نهائياً من الحشرات المزعجة

تواصل – وكالات:

تكثر الحشرات وخَاصَّة النمل باقتراب فصل الصيف؛ لِذَا يجب علينا التحضير لطرق فعالة وآمنة وغير مكلفة للتخلص من الحشرات، وعدم التعرض إلى مخاطر التراكيب الكيميائية لبعض المنتجات المخصصة للتخلص من الحشرات.

وعرض موقع “Diply.com” ومواقع أخرى وصفات لمساعدة كل امرأة على العيش في بيت خالٍ من الحشرات.

1 – النمل المزعج وطرق آمنة للتخلص منه

النمل يسبب كَثِيرَاً من الإزعاج، وخَاصَّة في الأوقات التي ينتشر فيها بكثرة، ويعم أرجاء المنزل.

تلك الطرق الثلاث، ستخلصك منه وتقلل من فرص تواجده في البيت، فجربي أياً منها:

– يمكنك الاستعانة بأكياس النعناع الجافة، ووضعها في الزوايا التي يخرج منها النمل.

– الخل الأبيض يزعج النمل بشدة، فوزعيه أسفل الحوائط حتى يقضي عليه.

– إذا تفاجأت بأعداد كبيرة فما عليك إلا أن ترشي الماء والصابون في النواحي التي يظهر فيها.

2 – إذا احتلت الصراصير منزلك، فلا تقلقي؛ لأنه يمكنك التخلص منها بهذه الطريقة

ـ حددي مدى انتشارها في المنزل، وبناء عليه حددي الكمية التي ستستخدمينها من هذا الخليط، على أن تكون نصف الكمية المحددة من السكر الأبيض، والنصف الآخر من الباكينج صودا، ثم ضعيهما في المنطقة التي ظهرت فيها هذه الحشرات الضارة.

3 – طرق فعالة تمنع الناموس من التجرؤ على دخول منزلك

النمل والناموس معروفان بلدغتهما القوية، وبعد أن خلصتنا النقطة الأولى من مشكلة النمل، فهذه النقطة ستوضح لك أبسط الطرق التي ستخلصك من الناموس نِهَائِيّاً كذلك.

– المِيَاه تجذب الناموس، فكل ما عليك فعله هو وضع الصابون السائل في طبق عميق وخلطه بالمياه، ثم اتركيه في غرفتك، ولن تعثري على أية ناموسة عند استيقاظك.

– أو قومي بسلق الثوم ثم استخدام المياه لرشها في هواء الغرفة حتى يهرب الناموس نهائياً.

4 – لن تجدي بيوت العناكب منتشرة على سقف بيتك إذا جربت هذه الطريقة

تنفر العناكب من الخل الأبيض وزيت النعناع؛ لذلك اصنعي هذا المزيج للقضاء عليها.

– اخلطي 12 كوباً من الخل الأبيض، وكوباً ونصف كوب من الماء مع 20 نقطة من زيت النعناع.

– رشي على أعلى الحوائط، والنوافذ ثم استمتعي بالنتيجة المذهلة.

5 – يمكنك الآن أن تقولي وداعاً للذباب

اصنعي هذا الفخ بنفسك للذباب؛ حَتَّى لا يفسد عليك راحتك في المنزل.

– اغلي 12 كوباً من خل التفاح وضعيه في زجاجة.

– ضعي قطعة من الفاكهة العطنة ونقطة من الصابون السائل.

– قومي بلف قطعة من الورق على هيئة قرطاس.

– ضعي القرطاس في الزجاجة، ولن يزعجك الذباب بعد الآن.