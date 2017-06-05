ضمن برنامجه الرمضاني.. نادي «الهلال» يدشن مسابقته السنوية لحفظ القرآن

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افتتح الأمين العام لنادي الهلال سامي أبو خضير، أمس السبت، فعاليات المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم، ضمن برنامج ملتقى الهلال الرمضاني لِهَذَا العام، بِرِعَايَةِ “موج الهلال”.

وَأَكَّدَ أبو خضير أن المسابقة التي تحمل جائزة الأمِير عبدالله بن سعد، رَحِمَهُ اللَّهُ، تأتي وفاء لسموه، حيث انْطَلَقَتْ في عهده بنسختها الأولى، واستمرت حتى الآن، لافتاً إلى حرص نادي الهلال على تفعيل دور الأَنْشِطَة الثقافية والاجتماعية وخدمة الشباب والناشئة في برامج هادفة ونافعة، مقدماً شكره لرئيس مجلس الإدارة الأمِير نواف بن سعد، والقائمين والداعمين لملتقى الهلال الرمضاني.

بدوره، استعرض وهيب الوهيبي، عضو اللجنة الثقافية والاجتماعية، فاعليات الملتقى الرمضاني، والتي تشتمل على مسابقة ثقافية، ومشروع سلة رمضان الغذائية، ودوري سداسيات كرة القدم، إلى جانب مشروع لتفطير الصائمين، بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالعريجاء، ورحلات عمرة في ختام شهر رمضان.

وألقى الشيخ فرحات سعيد، عضو لجنة تحكيم مسابقة القرآن، كلمة نَوَّهَ فيها بدور نادي الهلال في تنظيم المسابقة لتجميع الشباب على التنافس في حفظ كتاب الله، واستثمار أوقاتهم خلال الشهر الكريم، مُسْتَعْرِضَاً فروع المسابقة وآلية عمل لجنة تحكيم المسابقة.

شهد حفل افتتاح المسابقة عضوا مجلس الإدارة إبراهيم اليوسف، وسعود السبيعي، والهيئة الإشرافية لفاعليات المسابقة.