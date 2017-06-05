سفارة المملكة بـ«لندن»: جميع مواطنينا سالمون ونناشدهم بتوخي الحذر وتجنب التجمعات

تواصل – واس:

أكَّدَتْ سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة سلامة جميع المواطنين، والطلبة السعوديين المتواجدين في العاصمة البريطانية عقب الهجمات الإرْهَابية التي تعرضت لها لندن الليلة الماضية؛ وأَدَّتْ إلى مَقْتَل وإصابة العشرات.

وأهابت السفارة، في بَيَانٍ لَهَا، اليوم الأحد، بالمواطنين السعوديين بضرورة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات، والالتزام بتعليمات الشرطة البريطانية.

وطَالَبَتِ المواطنين فِي حَالِ حدوث طارئ – لا قدر الله – إلى الاتصال بالسفارة على الأرقام التالية: (00442079173000، 00447947253753، 00447946779614).