قبل ركوب طائراتها.. شركة طيران أمريكية تضيف تقنية «التعرف على الوجه»

تواصل ـ وكالات:

كَشَفَتْ “جيت بلو” JetBlue، عن خططها لاستعمال تقنية المسح الضوئي للوجه بَدَلاً من بطاقات الصعود التقليدية، حيث وصلت تقنية التعرّف على الوجه إلى المطارات الأمريكية، وتعمل الشركة حَالِيَّاً مع إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فيما يخص الرحلات الجوية بين مطار لوغان الدَوْلِيّ في مدينة بوسطن، ومطار كوين بياتريكس الدَوْلِيّ في جزيرة أُورُوبا، بمنطقة البحر الكاريبي الهولندية.

ورغم أن السفر عبر المطارات لم يكن سَهْلاً وبسيطاً سابقاً، إلا أنه يزداد صعوبة مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي ترامب، هذا الأسبوع، عن إجراء جديد، بحيث يتوجب على طالبي تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة توفير حساباتهم على وسائل التواصل الاجْتِمَاعي لمراجعتها من قبل السلطات.

وتحاول التكنولوجيا الجديدة مساعدة الركاب في الوصول إلى مقاعدهم بطريقة أسرع مع تقليل الجهد اللازم فِي حَالِ كانت التقنية تعمل بشكل صحيح، وموافقة الركاب على الآثار المترتبة على الخصوصية.

وتعمل التقنية عند توجه الراكب للصعود إلى طائرته عن طريق مسح وجه الراكب، ومقارنته مع الصورة الموجودة على جواز سفره. وَقَالَتْ نائبة الرئيس التنفيذي لتجربة العملاء في شركة جيت بلو، جوانا جيراغتي: “نأمل أن نتعلم كيف يمكننا تخفيض نقاط الاحتكاك في تجربة المطار، حيث تعد عملية الصعود واحدة من أصعب هذه النقاط التي نحاول حلها، ويلغي الصعود الذاتي الحاجة إلى تصاريح المرور للصعود والتفحص اليدوي لجواز السفر”.

وتقتضي الخطة استعمال هذه التكنولوجيا، مستقبلاً، مع جميع الركاب في أمريكا، وليس فقط المسافرين الأجانب مع جواز سفر وتأشيرة، ولا تعد شركة جيت بلو أول شركة تلجأ إلى استعمال تقنية التعرف على الوجه، حيث قَامَتْ شركة الخطوط الجوية Delta Air Lines بإِضَافَة هذه الاستراتيجية إلى الطريقة التي تتعامل بها مع فحص الحقائب.

وكانت وزارة الهجرة وحماية الحدود الأسترالية، قد أَعْلَنَتْ سابقاً عن نيتها استعمال تكنولوجيا التعرف على الوجه، جنباً إلى جنب مع الماسحات الضوئية لبصمات الأصابع لتحديد الركاب في المطارات الأسترالية بحلول عام 2020.