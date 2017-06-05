هيئة الاتصالات توضح عقوبات منشئي مواقع الترويج للمخدرات

تواصل – الرياض:

أَوْضَحَتْ هيئة الاتصالات، اليوم الأحد، العقوبة النظامية لمنشئي مواقع الترويج للمخدرات أو الاتجار بها، مُشِيرَةً إلى أن ذلك يُعد جريمة معلوماتية تعرض مرتكبها للسجن لمدة تصل إلى ٥ سنوات، وغرامة ٣ ملايين ريال، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وأَضَافَتِ الهيئة أن العقوبة تتوجه لكل من يقوم بإنشاء موقع على الشبكة العنكبوتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، أو نشره، للاتِّجَار بالمخدرات، أو المؤثرات العقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

وأَشَارَتِ الهيئة إلى وسائل الإبلاغ عن تلك الجريمة المعلوماتية، وهي إما عن طريق أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق “كلنا أمن”، التابع للأمن العام، على الأجهزة الذكية، أو البوابة الإِلِكْتُرُونِية لوزارة الداخلية “أبشر”.