 البحرين تكشف عن هوية مخترق حساب وزير خارجيتها | صحيفة تواصل الالكترونية

البحرين تكشف عن هوية مخترق حساب وزير خارجيتها

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البحرين تكشف عن هوية مخترق حساب وزير خارجيتها

تواصل – وكالات:

أَعْلَنَتْ وزارة الداخلية البَحْرِيّنية اليوم الأحد، أن مخترق حساب وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، على “تويتر”، هو أحد العناصر الإرهابية المطلوبة أمنياً والهارب حَالِيَّاً خارج البلاد.

وَقَالَ مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإِلِكْتُرُونِي: إن أَعْمَال البحث والتحري التي تمت مبَاشَرَتها في هذا الشأن، أَسْفَرَتْ عن تحديد هوية المشتبه بتورطه في هذه العملية وهو أحد العناصر الإرهابية المطلوب أمنياً، والهارب حَالِيَّاً خارج البلاد والذي أسقطت جنسيته فِي وَقْتٍ سَابِقٍ.

يُذكر أن حساب وزير خارجية البَحْرِين تعرض للاختراق، أول أمس، ونشر المخترقون تغريدات مسيئة لكل من السعودية والبَحْرِين، ومقاطع فيديو تدعو لإثارة الفتنة، وأخرى تضمنت مواجهات مع قوات الأمن البَحْرِينية، إِضَافَة إلى إعادة نشر تغريدات من حسابات أخرى حملت الطابع الطائفي.

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