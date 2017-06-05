«السديس»: إخلاء المطاف والمسعى للمعتمرين والطائفين طيلة شهر رمضان

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أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النَبَوِيّ، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بإخلاء صحن المطاف للطائفين والمسعى بكامل أدوراه للمعتمرين طيلة شهر رمضان المبارك.

ونوّه السديس بتوجيهات الأمير الفيصل التي جاءت مراعيةً للزوار والعمَّار قاصدي المسجد الحرام، حَتَّى يَتَسَنَّى لهم أداء نُسكهم بيسر وسهولة في أجواء مفعمة بالروحانية خلال الشهر الكريم.

وأشاد بحرص واهتمام سُمُوِّه الكريم، ومتابعته الدائمة ووقوفه وتوجيهاته المباشرة بكل ما يمكن أن يقدم من خدمات راقية لقاصدي المسجد الحرام، وتوفير جميع السبل الممكنة والمُعينة لهم على أداء نُسكهم.

وعملت الإدارات المعنية بالرئاسة في الحال على تنفيذ توجيهات سُمُوِّه بإخلاء صحن المطاف وطوابق المسعى للمعتمرين، وأهابت بجميع المصلين بالتوجه إلى الأماكن المخصصة في المسجد الحرام وساحاته لأداء الصلوات.

ويتابع رئيس شؤون الحرمين الشريفين، ميدانياً وبشكلٍ مستمر آلية عمل الفِرَق الْمَيْدَانية المختصة في إخلاء صحن المطاف وأدوار المسعى.