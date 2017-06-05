تخصيص 4 ورديات لإرشاد المعتمرين بالمسجد الحرام على مدار الساعة

تواصل – واس:

عملت إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام على التثقيف والإرشاد الديني، والإسهام في تنظيم حركة الممرات، ومنع ما يعرقل حركة الطواف، والمناطق المجاورة وتسهيل حركة الخروج من المطاف، بالتعاون مع الجهات المعنية ذات العلاقة، بهدف ضمان سلامة قاصدي البيت الحرام.

وخصصت إدارة الهيئة بالمسجد الحرام في موسم رمضان هذا العام 1438هـ، أربع ورديات على مدار الساعة، وجرى تقسيم العاملين بالإدارة على الممرات والساحات، وعلى مداخل الأبواب في كامل أدوار المسجد الحرام، وتأكيد أهمية ضمان الالتزام والتقيد بالتعليمات الموكلة لهم عن طريق الكوادر البشرية ذات المهام الإشرافية.

ودعت الإدارة عموم العاملين بها إلى أهمية تحويل قاصدي المسجد الحرام قبيل صلاة المغرب إلى الأماكن المخصصة لسفر الإفطار، بالتعاون مع الفرق الميدانية المتواجدة داخل المسجد والحرم وساحاته، والتنويه على أهمية العمل في بيت الله الحرام والتحلي بالأخلاق النبيلة السامية للتعامل الأمثل مع الزوار والمعتمرين والقاصدين للمسجد الحرام، وذلك من خلال الدورات التدريبية والتوعية التي قدمت للعاملين قبل موسم شهر رمضان المبارك.