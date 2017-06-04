اليمن.. معارك لتطهير القصر الجمهوري بـ«تعز» من الانقلابيين

تواصل – واس:
شن الجيش اليمني هجمات اسْتَهْدَفتْ ما تبقى من جيوب المِيلِيشِيا الانقلابية في الجزء الشرقي من القصر الجمهوري، شرق مدينة تعز.
وأفَادَ مصدر عسكري، في تصريح أَوْرَدَته “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”، اليوم الأحد، أن مواجهات عنيفة دارت بين الجانبين اسْتَهْدَفتْ خلالها مدفعية الجيش دبابة تَابِعَة للانْقِلَابيين، متمركزة في تبة الجعشا، شرق المدينة.
وأَشَارَ المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العَرَبِيّ شَنَّتْ غارات على مواقع للمِيلِيشِيا الانقلابية بالقرب من القصر الجمهوري، وعمارة سكنية تتخذ منها المِيلِيشِيَّات مركز قيادة.