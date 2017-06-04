اليمن.. معارك لتطهير القصر الجمهوري بـ«تعز» من الانقلابيين

تواصل – واس:

شن الجيش اليمني هجمات اسْتَهْدَفتْ ما تبقى من جيوب المِيلِيشِيا الانقلابية في الجزء ‏الشرقي من القصر الجمهوري، شرق مدينة تعز.‏

وأفَادَ مصدر عسكري، في تصريح أَوْرَدَته “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”، اليوم الأحد، أن مواجهات ‏عنيفة دارت بين الجانبين اسْتَهْدَفتْ خلالها مدفعية الجيش دبابة تَابِعَة للانْقِلَابيين، ‏متمركزة في تبة الجعشا، شرق المدينة.‏

وأَشَارَ المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العَرَبِيّ شَنَّتْ غارات على مواقع للمِيلِيشِيا الانقلابية ‏بالقرب من القصر الجمهوري، وعمارة سكنية تتخذ منها المِيلِيشِيَّات مركز قيادة.‏