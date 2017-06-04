 اليمن.. معارك لتطهير القصر الجمهوري بـ«تعز» من الانقلابيين | صحيفة تواصل الالكترونية

اليمن.. معارك لتطهير القصر الجمهوري بـ«تعز» من الانقلابيين

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اليمن.. معارك لتطهير القصر الجمهوري بـ«تعز» من الانقلابيين

تواصل –  واس:

شن الجيش اليمني هجمات اسْتَهْدَفتْ ما تبقى من جيوب المِيلِيشِيا الانقلابية في الجزء ‏الشرقي من القصر الجمهوري، شرق مدينة تعز.‏

وأفَادَ مصدر عسكري، في تصريح أَوْرَدَته “وكالة الأنباء اليمنية الرسمية”، اليوم الأحد، أن مواجهات ‏عنيفة دارت بين الجانبين اسْتَهْدَفتْ خلالها مدفعية الجيش دبابة تَابِعَة للانْقِلَابيين، ‏متمركزة في تبة الجعشا، شرق المدينة.‏

وأَشَارَ المصدر إلى أن مقاتلات التحالف العَرَبِيّ شَنَّتْ غارات على مواقع للمِيلِيشِيا الانقلابية ‏بالقرب من القصر الجمهوري، وعمارة سكنية تتخذ منها المِيلِيشِيَّات مركز قيادة.‏

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