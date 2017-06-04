وفاة 4 في حادث تصادم مروع على طريق «تبوك- ضباء»

تواصل – تبوك:

لقي أربعة أشْخَاص مصرعهم، في حادث مروري مُرَوِّع، صباح اليوم الأحد، على بعد 40 كيلومتراً من محافظة ضباء على طريق تبوك.

وأدى الحادث الذي وقع بين سيارتين وجهاً لوجه، إلى اشتعال النار فيهما، بعد أن تَحَوَّلَتَا إلى كتل حديدية مهشمة، فيما بَاشَرَ المرور والدِّفَاع الْمَدَنِيّ الحادث، وَتَمَّ إخماد النيران وانتشال جثث المُتَوَفَّيْن، والذين لم تُعرف هوياتهم.

وتشير التحريات إلى أن الحادث وقع بسبب السرعة العالية، في أحد المنعطفات الخطرة الموجودة على الطريق، حيث تشكل المسافة المتبقية على ازدواج طريق “ضباء ـ تبوك” والواقع بعد عقبة الخريطة، خطراً داهماً على مستخدميه مع تعثر العمل فيه.