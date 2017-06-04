 وصول الدفعة الأولى من طائرات الاستطلاع المسلح بالحرس الوطني (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

وصول الدفعة الأولى من طائرات الاستطلاع المسلح بالحرس الوطني (صور)

0
وصول الدفعة الأولى من طائرات الاستطلاع المسلح بالحرس الوطني (صور)

تواصل – الرياض:

وصلت، صباح اليوم الأحد، الدفعة الأولى من الطائرات المخصصة للاستطلاع المسلح إلى وزارة الحرس الوَطَنِي بالرياض، وذلك ضمن تشكيل لواء الطيران الأول.

وأَعْلَنَ المتحدث باسم وزارة الحرس الوَطَنِي، اللواء رائد العمري، عن وصول أول دفعة من طائرات الاستطلاع المسلَّح من طراز SANG AH – 6SA، الأحدث من نوعها إلى لواء الطيران الأول بالحرس الوَطَنِي بخشم العان.

ويَأْتِي استقبال الدفعة الأولى من الطائرات المخصصة للاستطلاع المسلح، ضمن خطة تدعيم اللواء الأول الجوي في الحرس الوَطَنِي، والذي يَأْتِي ضمن ثلاثة ألوية جوية سيتم تشكيلها.

 

 

شاهد ايضا

«الأحيدب» يروي قصة إنقاذ جاره لابنه من حادث دهس (فيديو)

«الأحيدب» يروي قصة إنقاذ جاره لابنه من حادث دهس (فيديو)

اليمن.. معارك لتطهير القصر الجمهوري بـ«تعز» من الانقلابيين

اليمن.. معارك لتطهير القصر الجمهوري بـ«تعز» من الانقلابيين

للمرة الخامسة.. إرهابيون يحاولون إحراق منزل عضو بلدي القطيف «آل إبراهيم» (فيديو)

للمرة الخامسة.. إرهابيون يحاولون إحراق منزل عضو بلدي القطيف «آل إبراهيم» (فيديو)

شدّ من أزرهم.. وزير الإعلام يتناول الإفطار مع المرابطين بالحد الجنوبي (فيديو)

شدّ من أزرهم.. وزير الإعلام يتناول الإفطار مع المرابطين بالحد الجنوبي (فيديو)

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>