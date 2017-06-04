7 نصائح هامة تجنبك اضطرابات النوم

تواصل – وكالات:

يُعَانِي البعض من مشكلة اضطراب النوم بسبب بعض الأمراض أو الضغوط النفسية والتعب الشديد، إِضَافَةً إلى الروتين خَاصَّة خلال شهر رمضان؛ وبالتَّالي عدم قدرتهم على العمل بنشاط في اليوم التالي.

وإليكم بعض النصائح الهامة التي يمكن من خلالها تجنب اضطرابات النوم والاستمتاع بنوم هادئ: