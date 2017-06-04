7 نصائح هامة تجنبك اضطرابات النوم

تواصل – وكالات:
يُعَانِي البعض من مشكلة اضطراب النوم بسبب بعض الأمراض أو الضغوط النفسية والتعب الشديد، إِضَافَةً إلى الروتين خَاصَّة خلال شهر رمضان؛ وبالتَّالي عدم قدرتهم على العمل بنشاط في اليوم التالي.
وإليكم بعض النصائح الهامة التي يمكن من خلالها تجنب اضطرابات النوم والاستمتاع بنوم هادئ:
- الابتعاد عن تغيير مواعيد النمو بشكلٍ كليّ، ومحاولة الخلود إلى النوم في وقتٍ مبكر، والحرص على النوم ساعات كافية خَاصَّة خلال الليل، علماً أَنَّ ساعة من ساعات الليل تعادل نوم 3 ساعات من النهار.
- محاولة أخذ قيلولة خلال النهار، لزيادة قدرة الجسم على تحمّل أعباء الصيام.
- التقليل من تناول المنبهات أو تجنّبها، مثل: القهوة، والشاي.
- الابتعاد عن تناول الأغذية التي تحتاج إلى وقت حتى يتم هضمها؛ لِأنَّ ذلك يزيد من الشعور بالأرق نَتِيجَة زيادة نشاط الجسم وارتفاع درجة حرارة الجسم نَتِيجَة نشاط عملية الأيض، ولا بدّ من الإشارة إلى أَنَّ درجة حرارة الجسم تنخفض فِي حَالِ لم يتناول الشخص الطعام، وهذا يفسّر سبب الشعور بالنعاس خلال ساعات النهار فِي حَالِ كان الشخص صائماً.
- محاولة الاسترخاء قبل الذهاب للنوم، حيث من الممكن الاستحمام بالماء الدافئ، والقيام ببعض التمارين البسيطة المريحة للأعصاب.
- اتباع بعض الأَعْمَال الروتينية قبل الذهاب للنوم، مثل تفريش الأسنان، وترتيب المكان، وتعتيمه، لتهيئة العقل بأن موعد النوم قد اقترب.
- محاولة التخلص من مسببات التفكير السلبي، ومن الشعور بالقلق، والتعب النفسي.