للمرة الخامسة.. إرهابيون يحاولون إحراق منزل عضو بلدي القطيف «آل إبراهيم» (فيديو)

تواصل ـ القطيف:

كشف علي آل إبراهيم، شقيق العضو السابق في المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس نبيه آل إبراهيم، عن تفاصيل إحراق منزل شقيقه بالعوامية، للمرة الخامسة.

وَقَالَ آل إبراهيم: “حاول أكثر من خمسة إرهابيين فجر الْجُمُعَة والسبت إحراق المنزل، لكن الأهالي تصدوا لهم بإخماد نيران البيت الخالي قبل انتشارها”.

وأَضَافَ أن شقيقه المهندس نبيه بخير، خارج المملكة مع عائلته حَالِيَّاً والبيت خالٍ من السكان، لكن الإرهابيين يحاولون التخريب والتهجم على الأشْخَاص المعتدلين، في حين تصدى لهم أَهَالِي العوامية، وقاموا بإخماد الحريق خلال دقائق معدودة، رغم إطلاق النار الجاري في الحي بين الحين والآخر”.

وَقَالَ آل إبراهيم: “هاجم عدد من الإرهابيين المنزل وقاموا بإطلاق النار على النوافذ حتى اشتعلت إحدى الغرف، وفي اليوم التالي قَامُوا بتسلق المنزل وسكب البنزين داخل الغرف وإشعالها، لكن وقفة الجيران كانت لهم بالمرصاد”.

وأَوْضَحَتْ شقيقته الدكتورة لمياء آل إبراهيم أن الأضرار اقتصرت على الجوانب المادية، ولم يتعرض أحد لأذى، مُؤكِّدَة وجود شُبْهَة جنائية في الحريق الذي طال أجزاءً محدودة من المنزل، وَفْقَاً لـ”العَرَبِيّة.نت”.

يذكر أن المهندس نبيه آل إبراهيم، قد تعرض لمحاولة اغتيال في شهر مارس الماضي؛ إِذْ أُصِيبَ برصاصتين في فخذه وظهره.