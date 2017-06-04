شدّ من أزرهم.. وزير الإعلام يتناول الإفطار مع المرابطين بالحد الجنوبي (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

وجّه وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد رسالة إلى الجنود الموجودين على الجبهة في الخطوط الأمامية، وكافة المرابطين عبر جهاز النداء، وذلك خلال الزيارة التي قَامَ بها برفقة عدد من الإعلاميين اليوم الأحد، إلى الحد الجنوبي، والتقوا خلالها بالجنود المرابطين على الحدود في الجبهات الأمامية، وتناولوا معهم وجبة الإفطار.

وأَظْهَرَ مقطع فيديو متداول، وزير الثقافة، برفقة عدد من الإعلاميين في الحد الجنوبي، لزيارة المرابطين والاطلاع على أحوالهم والشد من أزرهم قبل أن يتناول معهم وجبة الفطور.

ووجّه الإعلاميون، بِدَوْرِهِمْ، شكرهم لوزير الثقافة والإعلام على إتاحته الفرصة لهم لزيارة الجنود المرابطين، وَأَكَّدُوا على فخرهم بما رأوه وامتنانهم لتفاني الجنود في حماية الحدود، وعبر الوفد عن سعادتهم بتواجدهم هناك.