مستفيدة من زيادة الطلب.. «أرامكو» ترفع أسعار نفطها الخام لأمريكا وآسيا

تواصل – سامر محمد:

رفعت المملكة، أسعار مبيعات نفطها في يوليو القادم لكل الدرجات وذلك إلى آسيا والولايات المتحدة وشمال غرب أوروبا، في ظل سعيها للاستفادة من زيادة الطلب، بعد تمديد منتجي النفط لقرار تقليص الإنتاج للمساعدة في كبح الفائض العالمي، وذلك وفقا لشبكة “بلومبيرج” الأمريكية.

وتحدثت الشبكة عن أن “أرامكو” رفعت سعر الخام العربي الخفيف إلى آسيا بنحو 60 سنتا ليصبح سعر البرميل أقل 25 سنتا عن المعيار الإقليمي.

وذكرت أن “أرامكو” كان يتوقع أنها سترفع سعر الخام العربي الخفيف بنحو 30 سنتا للبرميل، إلى المشترين في أكبر أسواقها في العالم ممثلة في آسيا، وذلك بناء على مسح قامت به الشبكة شمل 5 من تجار وأصحاب مصافي النفط.

ونقلت عن شخص مطلع أن زيادة “أرامكو” لسعر البرميل أكبر مما كان متوقعا، يعود إلى زيادة الطلب والمكاسب الجيدة التي حققتها المصافي النفطية في المنطقة.

ولفت الاستشاري النفطي “روبين ميلز” أن رفع المملكة لأسعار نفطها، مؤشر على أن السعودية ترى تحسن أوضاع السوق من جميع النواحي، مضيفا أن الطلب يكون ضعيفا بشكل عام في الربع الأول من العام، لكنه يقفز في الصيف.

كانت “أرامكو” قد خفضت أسعار النفط العربي الخفيف إلى آسيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية في ظل دفاعها عن مبيعاتها أمام صادرات إيران والعراق، إلا أن الشركة رفعت أسعار نفطها إلى الولايات المتحدة في 3 أشهر متتالية، في وقت تخطط في لخفض صادراتها بشكل ملحوظ للولايات المتحدة خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك سعيا منها لتقليص مخزونات النفط الخام في أكبر مستهلك في العالم للنفط.