ملياردير من أصول هندية يرغب في شراء مستشفيات ومنشآت طبية بالمملكة

تواصل – سامر محمد:

كشفت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية عن سعي ملياردير من أصول هندية لشراء مستشفيات ومنشآت طبية أخرى في السعودية، مستفيدا من إعلان الحكومة السعودية عن خطط الخصخصة كجزء من جهود الرياض لإصلاح الاقتصاد.

وأشارت إلى أن شركة “إن إم سي هيلث” وهي أكبر شركة رعاية صحية مملوكة للقطاع الخاص في الإمارات تتطلع لشراء مستشفيات ومنشآت طبية في السعودية.

وتحدثت عن أن الشركة المدرجة في بورصة لندن يبلغ رأس مالها السوقي نحو 6 مليارات دولار، ومهتمة بشكل خاص بشراء وحدة الرعاية الصحية التابعة للخطوط الجوية السعودية، وذلك نقلا عن “بافاجوثو شيتي” الملياردير المؤسس والرئيس غير التنفيذي للشركة المدرجة في لندن، خلال حوار مع شبكة “بلومبيرج”.

وأضاف أنه مهتم بالشراء وكلما كانت هناك فرصة سيمضي قدما في ذلك، خاصة أن شركته لديها فائض تمويلي، ولا توجد لديها مشكلة.

وتتطلع المملكة لخصخصة كل الصناعات كجزء من الإصلاحات التي تهدف لتقليص اعتماد اقتصادها على النفط ، فضلا عن تقليص الإنفاق الحكومي وتضييق عجز الموازنة، وأعلنت الحكومة العام الماضي عن دراستها لوضع كل المستشفيات الحكومية تحت إدارة شركات مستقلة وتحويل بعض المستشفيات إلى مؤسسات غير ربحية.