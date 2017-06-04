بمساعدة طائرة إنقاذ.. «مدني تبوك» ينتشل مواطنا أُصيب في منطقة جبلية وعرة بشقري

تواصل- تبوك:

تمكن فريق الدفاع المدني بمنطقة تبوك، بمشاركة من قاعدة الملك فيصل الجوية، من إنقاذ مصاب ومحتجز بموقع جبلي في قرية شقري.

وقال الناطق الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، النقيب عبدالعزيز الشمري ‘‘إن المديرية تلقت بلاغا صباح اليوم الأحد، في تمام الساعة 3:19، بوجود شخص محتجز بموقع جبلي في قرية شقري ويبعد الموقع حوالي 75كم عن مدينة تبوك ومصاب بقدمه ولا يستطيع التحرك جراء الإصابة ويصعب نقله‘‘.

وتابع، أنه على الفور تم تحريك فرق إنقاذ من الدفاع المدني والهلال الأحمر للموقع، وعند الوصول والبحث عثر على المحتجز وهو مواطن في العقد الثالث من العمر في منطقة وعرة ويصعب نقله، وقد يشكل ذلك خطورة على المصاب والعاملي، فتم التنسيق مع قاعدة الملك فيصل الجوية حيث تم مباشرةً إرسال طائرة إنقاذ للموقع.

وأضاف، وعند وصول الطائرة تم إنقاذ المحتجز ونقله وإنزاله في مطار القاعدة، ونقله عن طريق الهلال الاحمر لمستشفى الملك سلمان العسكري بالشمالية الغربية، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.