موقع «برايتبرت» الأمريكي: مسلسل «غرابيب سود» يُسيء للإسلام و«جهاد النكاح» أكذوبة إيرانية

تواصل- سامر محمد:

رصد موقع “برايتبرت” الأمريكي ما وصفه بالجدل المثار في المملكة وخارجها، خاصة بين المعارضة السورية على خلفية ما حمله مسلسل “غرابيب سود” على شاشة تلفزيون “إم بي سي” من مشاهد اعتبرت مسيئة للإسلام كله وليس لتنظيم “داعش” نفسه.

وتناول الموقع حديث الصحفي المعارض السوري “موسى العمر” على صفحته في “فيسبوك” عن أن “جهاد النكاح” غير حقيقي، ولكن تلك القضية ابتدعت من قبل تلفزيون “الميادين” المقرب من “حزب الله” وإيران، بهدف تشويه المعارضة السورية.

وأبرز تغريدة للدكتور “محمد البراك” عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى وعضو رابطة علماء المسلمين أشار فيها إلى أن “إم بي سي” أوقفت عرض “للخطايا ثمن” الذي ينتقد نكاح المتعة رضوخا لاحتجاج الشيعة، أما المسلمون فتشوه دينهم وتفتري عليهم بعرض “غرابيب سود” دون مبالاة.

ورأى الناشط السوري “خالد شعبان” أن المسلسل يسيء لنساء السنة ويظهرهن على أنهن”محرومات” و”متعطشات” للجنس من خلال إقبالهن على ما قالوا إنه “جهاد النكاح”.

وتحدث الأكاديمي والباحث السعودي “خالد العلكمي” في تغريدة له على “تويتر” عن أن “غرابيب سود” اختزل الإرهاب وتصدير الدواعش في حلقات الذكر والدروس الدينية! عقول عطيبة وقلوب سوداء. موتوا بغيظكم”، مضيفاً أن بالمسلسل محاولة قذرة ومثيرة للشفقة لإلصاق فرية نكاح الجهاد بالإسلام والتي لا يخفى على عاقل من اختلقها.. غرابيب سود يكذبون ويصدقون كذبتهم.

ورأى الدكتور “صنهات بدر العتيبي” أن غرابيب سود مسلسل رافضي يتبنى أيديولوجية إيران وينشر مقولات وفبركات الشيعة ويهاجم أفكار ومفاهيم وعقيدة أهم السنة جهاراً نهاراً.

واعتبر الصحفي “صالح الحناكي” أن المسلسل حرب على القرآن، مطالباً بوقف هذا الجنون على حد تعبيره، في تغريدة على “تويتر”.

أما “محمد اليحيا” فأشار إلى أنه وعبر “سيلفي” و”غرابيب سود” تقود “إم بي سي” حملتها الرمضانية المعتادة للهجوم على حلقات تحفيظ القرآن الكريم وحلقات الذكر!، متسائلاً: أي تطرف أكثر من هذا ؟!!.

على الجانب الآخر حاول بعض رواد “تويتر” الدفاع عن المسلسل معتبرين أن كله عن “داعش” وهدفه فضح التنظيم وبالتالي لا يصح أن يقال إنه يهاجم السنة فمنذ متى و”داعش” تمثل السنة، وهل يعتقد أن “داعش” له دين؟ على حد تعبيرهم.