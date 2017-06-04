 تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة لـ24 رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة لـ24 رمضان

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تقديم موعد صرف رواتب موظفي الدولة لـ24 رمضان

تواصل فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي، تقديم موعد رواتب الموظفين إلى 24 رمضان، وذلك عبر حسابها الرسمي في تويتر.

كانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد وجهت في 18 مارس 2017، المصارف المحلية بتقديم موعد صرف راتب شهر رمضان المبارك.

وتضمن التوجيه الجديد مواعيد صرف رواتب الموظفين بعد تغيير موعد الصرف بما يوافق الخامس من كل برج هجري شمسي.

ووفقًا للمواعيد التي تم تحديدها منذ 5 أشهر، فإن موعد صرف راتب برج السرطان، كان مقررا بعد عيد الفطر المبارك، لكن التوجيه الجديد قدم موعد صرفه إلى يوم الاثنين 24 رمضان بدلًا من موعده المقرر 2 شوال 1438 الموافق 2017/6/26م .

كما سيكون راتب الشهر الذي يليه “برج الأسد” في موعده الخميس 27/7/2017م؛ ما يعني أن المدة الفاصلة بين الراتبين تصل إلى 40 يومًا.

 

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