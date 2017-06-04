إقبال من الطالبات على التسجيل في أندية الرياض الموسمية

تواصل – عبدالرحمن الزهراني:

فتحت أندية الرياض الموسمية أبوابها لقبول الطالبات الراغبات في الالتحاق بها بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الجامعية، وذلك من أجل استثمار أوقات الطالبات خلال الإجازة الصيفية، وبدأت عملية التسجيل من يوم الأحد الماضي الثاني من شهر رمضان المبارك.

وتقدم الأندية برامج وأنشطة وفعاليات تلبي رغبات الطالبات وتناسب أعمارهن وتزودهن بالجديد والمفيد لهن في حياتهن المستقبلية، كما أن هذه البرامج ستسهم في تطوير قدراتهن وإمكاناتهن.

وقالت مديرة النادي الرابع، فهدة السلامة: خلال الأسبوع الماضي سجلنا أكثر من ١٠٠ طالبة في نادينا بحي العريجا، كما ذكرت مديرة النادي السادس بحي طويق، نادية فلات، أنهم سجلوا ١٢٠ طالبة، ولا يزال النادي يستقبل الطالبات الراغبات في الدخول لهذه الأندية.

مديرة النادي الخامس بحي الخليج، خيرية الحازمي، قالت: “حرصنا على تجهيز المقرات بمجرد استلامها وقد ساعدتنا وسائل التواصل (تويتر – سناب – مجموعات الواتس) في مسألة استقطاب الطالبات للالتحاق بنادينا، حيث سجلنا الأسبوع المنصرم أكثر من ١٠٠ طالبة ولا يزال الأمر متاحاً للراغبات‘‘.

من جهتها، ذكرت مديرة إدارة نشاط الطالبات بالرياض الدكتورة إيمان الدريهم، أن إدارة النشاط بتعليم الرياض خصصت هذا العام سبعة أندية موسمية و٢٤ نادياً أهلياً، تشرف عليها إدارة النشاط، وصل عدد الطالبات المسجلات في الأندية الموسمية السبعة حتى نهاية الأسبوع الماضي أكثر من ٥٠٠ طالبة ولا يزال التسجيل وقبول الطالبات متاح لمن رغبت.

وأضافت الدريهم، أنهم خصصوا البريد الإلكتروني ( nnaaddee38@gmail.com ) لتلقي الاستفسارات من أولياء الراغبين في إلحاق بناتهن للأندية، منوهة أنه تم إشعار مديرات الأندية به ليتم وضع لوحات إرشادية في واجهة كل نادي بها جميع وسائل التواصل التي تسهل على الأهالي التواصل مع الإدارة أو النادي (البريد الإلكتروني – تويتر).

وأوضحت مشرفة النشاط والمسئولة عن متابعة سير الأندية إعلاميا، مشاعل الصعيدي، أنه تم الاجتماع بجميع المنسقات الإعلاميات للأندية الموسمية في مقر النادي الخامس، وتم وضع خطة إعلامية لجميع الأندية وفق المسارات والفعاليات المحددة تسير ضمن أهداف النوادي الموسمية.

من جانبها قالت أمل الحريقي، المشرفة المسؤولة عن الأندية الموسمية بإدارة النشاط، إنه تم نقل مقر النادي الأول من مبنى الابتدائية ١٣٨ بحي الفيحاء إلى مبنى الثانوية الثامنة لتحفيظ القرآن الكريم بحي الروابي، وذلك لجاهزية المبنى الآخر إضافة إلى احتوائه على مرافق تساعد منسوباته على تنفيذ البرامج المقدمة للطالبات باحترافية.