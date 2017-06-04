«جوازك.. هويتك».. حملة توعوية للحفاظ على وثائق السفر

تواصل- فريق التحرير:

دشنت المديرية العامة للجوازات اليوم الأحد، حملة التوعية الإعلامية للمحافظة على جواز السفر السعودي “جوازك هويتك” والتي تهدف لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على جواز السفر من الفقدان أو الإهمال.

وأوضح مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله- بضرورة تكثيف برامج التوعية الإعلامية للمواطنين وتثقيفهم بأهمية المحافظة على وثائق السفر وخطورة فقدانها، قامت المديرية العامة للجوازات بإعداد وتصميم المواد التوعوية الخاصة بحملة “جوازك هويتك”، وبثها عبر كافة الوسائل الإعلامية لضمان وصول الرسالة التوعوية لجميع المواطنين الراغبين في السفر لخارج المملكة، وذلك بمشاركة إدارات جوازات المناطق وكافة المنافذ الدولية والشعب التابعة لها، وتعاون الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

و أكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام العقيد محمد بن عبدالعزيز السعد، أهمية الاهتمام والحرص من قبل المواطنين على جوازات سفرهم والمحافظة عليها، وعدم إهمالها أو رهنها أو وضعها في أماكن غير آمنة أو حملها دون حاجة، وضرورة تعميق الوعي والحس الايجابي بأهمية المحافظة عليها من الفقدان أو الإهمال وإبراز المخاطر الحقيقية المترتبة على ذلك والتي تمس أمن وسلامة الوطن والمواطن.

وأوضح العقيد السعد، أن السيارة أو المكتب ليسا المكان المناسب لحفظ جوازات السفر، وأن إهمال وثائق السفر بتسليمها لغير ذوي الاختصاص أو رهنها يضع صاحبها تحت طائلة المساءلة وفقاً للأنظمة، مشيراً إلى أن فقدان وثائق السفر وإهمالها يترتب عليه عقوبات وغرامات مالية ومنع من السفر.

ودعا السعد، جميع المواطنين إلى ضرورة المحافظة على جوازات سفرهم واستشعار المخاطر الأمنية التي تنعكس على الوطن والمواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قبل الغير.