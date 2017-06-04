«الغذاء والدواء» تعلن عن وظائف في مجال الصيدلة

تواصل- واس:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن فتح باب التقديم لوظائف في مجال الصيدلة للمواطنين والمواطنات، وأوضحت أن التقديم لهذه الوظائف يستمر حتى يوم السبت 22 رمضان الحالي، الموافق 17 يونيو.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام الصيدلي عبدالرحمن السلطان ‘‘إن التقديم للوظائف سيكون إلكترونياً على الرابط http://www.sfda.gov.sa/ar/Pages/careerVacancies.aspx، ولن تقبل الهيئة أي طلب ورقي، كما لا يتطلب التقديم للوظائف المطروحة الحضور إلى مقر الهيئة الرئيس أو مراجعة أحد فروعها‘‘.

وأضاف، أن مقر الوظائف سيكون في مدينة الرياض، مشيراً إلى أن شروط ومتطلبات التقدم للوظائف الشاغرة، هي الحصول على مؤهل علمي في مجال الصيدلة (بكالوريوس كحد أدنى)، مع الإجادة التامة للغة الانجليزية تحدثاً وكتابةً، ويتطلب معادلة الشهادة الجامعية من وزارة التعليم (إذا كانت من خارج المملكة).