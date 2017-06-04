الحكومة اليمنية تؤيد مقترح انسحاب الانقلابيين من «الحديدة»

تواصل- واس:

أكدت الحكومة اليمنية تأييدها للمقترحات والأفكار التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين ‏العام ‏للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، والمتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من ‏محافظة ‏الحديدة.‏

وأوضحت الحكومة، في بيان صادر عن المندوبية الدائمة للجمهورية لدى الأمم المتحدة، ‏استعدادها ‏الكامل لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من ‏محافظة الحديدة، في ‏ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي ووافقت عليها ‏الحكومة اليمنية.

ودعت الحكومة، إلى تشكيل لجنة ‏فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدتها لإيجاد آلية ‏مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات ‏الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في ‏المناطق الواقعة تحت سيطرة ‏الانقلابين بهدف توفير السيولة الأزمة لتغطية هذه النفقات.

وأعربت اليمن، عن تقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ‏إلى ‏اليمن التي تهدف إلى مساعدة الحكومة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني التي ‏بلغت ‏مستويات غير مسبوقة من جراء الحرب والمجاعة والأوبئة التي تسببت بها المليشيات ‏المتحالفة ‏مع المخلوع صالح.‏