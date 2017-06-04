الحكومة اليمنية تؤيد مقترح انسحاب الانقلابيين من «الحديدة»

تواصل- واس:
أكدت الحكومة اليمنية تأييدها للمقترحات والأفكار التي تقدم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، والمتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة.
وأوضحت الحكومة، في بيان صادر عن المندوبية الدائمة للجمهورية لدى الأمم المتحدة، استعدادها الكامل لمناقشة تفاصيل المقترحات المتصلة بترتيبات انسحاب المليشيات من محافظة الحديدة، في ضوء مشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت العام الماضي ووافقت عليها الحكومة اليمنية.
ودعت الحكومة، إلى تشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدتها لإيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابين بهدف توفير السيولة الأزمة لتغطية هذه النفقات.
وأعربت اليمن، عن تقديرها للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن التي تهدف إلى مساعدة الحكومة في رفع المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني التي بلغت مستويات غير مسبوقة من جراء الحرب والمجاعة والأوبئة التي تسببت بها المليشيات المتحالفة مع المخلوع صالح.