 استشاري بـ«سعود الطبية»: المنظفات المنزلية تسمم أكثر من 50% من الأطفال | صحيفة تواصل الالكترونية

استشاري بـ«سعود الطبية»: المنظفات المنزلية تسمم أكثر من 50% من الأطفال

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استشاري بـ«سعود الطبية»: المنظفات المنزلية تسمم أكثر من 50% من الأطفال

تواصل- فريق التحرير:

حذر استشاري السموم بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور إسماعيل السبعي، من ترك مواد التنظيف المنزلية وأدوات التجميل في متناول الأطفال؛ لما تسببه من حالات تسمم وحروق خطيرة.

وأضاف الدكتور السبعي، أن أكثر من 50% من الأطفال يتعرضون لحالات تسمم بسبب هذه المواد، مشدداً على ضرورة الوقاية منها.

وتابع، في حال تناول الطفل أيًّا من هذه المواد السامة والحارقة، يجب على الوالدين إعطاؤه قليلاً من الماء دون تحريضه على الاستفراغ، والتوجه لأقرب قسم طوارئ لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة.

وأوضح، أن أخطر المواد التي يبتلعها الأطفال تتمثل في مواد التنظيف المستخدمة في تسليك المجاري؛ لما تسببه من حروق وانسداد للجهاز الهضمي، حيث يحتاج الطفل في هذه الحالة لعدة عمليات جراحية.

وأشار إلى خطورة البطاريات المستخدمة في الألعاب، بالإضافة إلى بعض مواد التجميل مثل المواد المستخدمة في التقشير ومزيل طلاء الأظافر.

وأكد “السبعي”، أهمية إبعاد المنظفات والمواد الخطرة عن المنازل، فهي الطريقة الآمنة لحماية أطفالنا من خطرها.

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