مكافحة المخدرات: 32 جامعاً تحتضن برنامج «نبراس الخير» للتوعية

تواصل – واس:

تنفذ اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، ممثلة في المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس”، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، خلال الفترة 9 – 20 من شهر رمضان المبارك برنامج “نبراس الخير” في 32 جامعاً في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بهدف توعية المواطنين والمقيمين بأضرار المخدرات بمشارك 128 داعية.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، لنقل الرسالة الدعوية والتوعوية وفق أسس ومعايير علمية لتبصير الشباب وحمايتهم ووقايتهم من أضرار المخدرات.

وأوضح أمين عام اللجنة مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية رئيس مجلس إدارة مشروع “نبراس” عبدالإله بن محمد الشريف، أن برنامج ” نبراس الخير” على مدى 11 يوماً، يهدف إلى تعزيز القيم وتقوية الوازع الديني لدى أفراد المجتمع عبر تفعيل دور المساجد في تثقيف المجتمع بأضرار المخدرات وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية وتقوية الجوانب الدينية في نفوس النشء والشباب والفتيات، وبيان أخطار المخدرات والتحذير من تعاطيها، من خلال كلمات توعوية ومسابقات ثقافية تتناول آثار تعاطي المخدرات النفسية والاجتماعية والأمنية، بمفهومها الشامل الديني والوطني والاجتماعي، وتعزيز القيم الاجتماعية والأخلاقية لدى المسلم، وكيفية التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي سلبياتها وإيجابياتها، ودور المشروع الوطني للوقاية من المخدرات “نبراس” في رفع الوعي المجتمعي والوقاية من المخدرات وأهمية التواصل مع الرقم (1955) المعني بالاستشارات وتقديم العلاج وإعادة التأهيل بشكل سري.

وأكد الشريف، أن إقامة هذه المسابقات تأتي ضمن خطط المشروع الوطني نبراس بهدف التوعية بأضرار المخدرات، والاستراتيجية التي ينتهجها المشروع في تنفيذ البرامج الوقائية لنشر الوعي بأضرار المخدرات والوصول لجميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين لنشر الوعي الثقافي، كذلك التعريف بالمشروع “نبراس” وارتباطه بالعمل الوقائي في مجال مكافحة المخدرات في المملكة.

وبين أنه جرى اختيار الجوامع وفق معايير حددتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد كأن تكون قريبة من وسط المدينة أو المحافظة لسهولة الوصول إليها، وأكثر كثافة وبها مساحات تستوعب عدد الحضور.

وأفاد الشريف، أن الفعاليات تتضمن عقد ورشة عمل لأئمة وخطباء الجوامع المشاركة في الملتقيات بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية وذلك بمقر أمانة اللجنة، تتناول آلية برامج الملتقيات وما تتضمنه من فعاليات وطريقة تنفيذها ومعايير اختيار الكوادر البشرية المناسبة في كل منطقة من المشهود لهم بالخير والصلاح والاعتدال.