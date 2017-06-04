إحباط تهريب ٣٢٥.٩٥ كيلوجراماً «حشيش» في الأسبوع الأول من رمضان

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن، ساهر بن محمد الحربي، ‘‘إن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ١- ٨ /٩/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر‘‘.

وأوضح، أنه تم رصد عدة أشخاص قدموا من الأراضي اليمنية محاولين التسلل للمملكة عبر الحدود البرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة والتي تستهدف النيل من أبناء هذا الوطن في شهر رمضان المبارك؛ ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وأسفر عن ذلك عن القبض على ٥ أثيوبيين و٤ مواطنين و3 يمنيين.

وتابع، أنه تم ضبط ٣٢٥.٩٥ كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.