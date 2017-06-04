 إحباط تهريب ٣٢٥.٩٥ كيلوجراماً «حشيش» في الأسبوع الأول من رمضان | صحيفة تواصل الالكترونية

إحباط تهريب ٣٢٥.٩٥ كيلوجراماً «حشيش» في الأسبوع الأول من رمضان

0
إحباط تهريب ٣٢٥.٩٥ كيلوجراماً «حشيش» في الأسبوع الأول من رمضان

تواصل- فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن، ساهر بن محمد الحربي، ‘‘إن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية تمكنوا بتوفيق الله خلال الفترة ١- ٨ /٩/ ١٤٣٨هـ من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش المخدر‘‘.

وأوضح، أنه تم رصد عدة أشخاص قدموا من الأراضي اليمنية محاولين التسلل للمملكة عبر الحدود البرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) لتنفيذ نواياهم في تهريب المواد المخدرة والتي تستهدف النيل من أبناء هذا الوطن في شهر رمضان المبارك؛ ما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وأسفر عن ذلك عن القبض على ٥ أثيوبيين و٤ مواطنين و3 يمنيين.

وتابع، أنه تم ضبط ٣٢٥.٩٥ كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.

شاهد ايضا

«العدل»: إنهاء 110 آلاف قضية جزائية خلال الـ8 أشهر الماضية

«العدل»: إنهاء 110 آلاف قضية جزائية خلال الـ8 أشهر الماضية

جدة.. وفاة إمام مسجد «أم الخير» أثناء ذهابه لأداء صلاة فجر اليوم (فيديو)

جدة.. وفاة إمام مسجد «أم الخير» أثناء ذهابه لأداء صلاة فجر اليوم (فيديو)

بالفيديو.. «السويلم» يروي قصة تدخل الملك خالد لإنصاف «مراسل» بوزارة المالية

بالفيديو.. «السويلم» يروي قصة تدخل الملك خالد لإنصاف «مراسل» بوزارة المالية

«السوق العقارية» تسجل خسائر فادحة العام الجاري بـ110.3 مليار ريال

«السوق العقارية» تسجل خسائر فادحة العام الجاري بـ110.3 مليار ريال

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>